Официант пять лет обворовывал ресторан. Присвоил €840 тыс.

Городок Дения в Испании с населения 45 тыс. человек / Муниципалитет города Дения

Официант, работавший в ресторане небольшого испанского города Дения, был арестован полицией после того, как владелец узнал, что тот воровал у него последние пять лет.

В 2016 году владельцы, которые часто отсутствовали в ресторане из-за плохого здоровья, поручили официанту вести финансовые дела, потому что доверяли. К этому моменту парень проработал там четыре года. Об этом пишет Euro Weekly News.

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Официант, 36 лет, быстро сформировал систему, в которой мог воровать часть ежедневной выручки без риска быть обнаруженным. Он манипулировал квитанциями для каждого клиента, удаляя любые следы своих действий.

В заявлении полиции говорится, что человек купил недвижимость за €180 тыс., а также множество предметов роскоши, дизайнерскую одежду и новейшие электронные устройства. А также ездил в дорогие отпуска в Лас-Вегас, Лос-Анджелес, ОАЭ, Париж, Аргентину и Мексику.

Его преступление разоблачили после того, как владелец установил новую электронную систему в начале года. А через пять месяцев заметил, что около €100 тыс. пропали с момента внедрения новой системы. Поэтому обратился в полицию.

Как только началось расследование, официант уволился, быстро признал преступление и согласился выплатить владельцу €100 тыс. компенсации.