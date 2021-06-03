Одна из стран Европы запускает вакцинный туризм

Крепость Гуайта в Сан-Марино. Она построена в XI веке / Getty Images

Миниатюрная независимое государство Европы Сан-Марино начала вакцинный туризм.

В стране предлагают туристам вакцинироваться российской вакциной "Спутник V". В настоящее время около 250 туристов получили первую дозу этой вакцины. Об этом пишет Independent.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Курортная страна ужесточила правила въезда для украинских туристов

Отели обрабатывают документы после того, как турист отправит электронное письмо с соответствующей просьбой. Обычно туристы остаются на три дня на каждый из двух уколов.

"Гость приезжает на три дня. На следующий день после прибытия сопровождаем его на первую дозу. Затем он возвращается через 21 день для второй дозы", - говорит директор отеля IDesign Франческо Бриганте.

Программа должна помочь туристическому сектору Сан-Марино выйти из кризиса после пандемии Covid-19. Она предназначена только для людей, которые не проживают в Италии.

Сан-Марино не является членом ЕС, где "Спутник V" не одобрен к использованию. Российская вакцина находится на рассмотрении регулятора блока - "Европейского агентства по лекарственным средствам". Стоимость двух доз, кроме гостиничных расходов, составляет около €50.

Сан-Марино - страна площадью 61 кв. км. Там начали использовать вакцину "Спутник V" в феврале. На данный момент вакцинировано 25 тыс. из 34 тыс. населения.

Сан-Марино, история которого восходит к IV в, имеет надежный банковский сектор. Также люди ездят сюда делать бизнес, и уходить от налогов. Микрогосударство, окруженная Италией, также делает ставку на туризм.