"Одна из основных целей администрации Байдена - преодоление коррупции в Украине", - американский политический консультант

Президент Джо Байден говорит по телефону / The White House

Новоназначенная посол Украины в США вскоре прибудет в Вашингтон и подготовит разговор между президентом США Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал политический консультант и эксперт американской "Атлантического совета" в Киеве Брайан Меффорд.

"Президент США занимается внутренними вопросами первую очередь. Однако в его окружении много людей, которые хорошо знают дела в Украине. Они выполняют свою часть работы. Был ряд разговоров главы Госдепартамента Энтони Блинкена, министра обороны Ллойда Остина с Киевом. Один из ключевых вопросов для Байдена - преодоление коррупции в Украине. Планируются развитие и усиление украинских антикоррупционных институтов. До сих пор в тюрьмах не сидит ни "большая рыба" из высших коррупционеров, которые нанесли ущерб стране. Телефонный разговор - дело времени. Думаю, будет в конце апреля. Новоназначенная посол Украины в США Оксана Маркарова вскоре прибудет в Вашингтон. Дипломаты подготовят вопросы, которые следует обсудить", - говорит Брайан Меффорд.

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По словам эксперта, в Украине 2 враги, внутренний - коррупция, и внешний - российская агрессия. Команда Байдена намерен помогать Киеву дать себе раду с обеими.

"Цель администрации Байдена - уменьшить влияние олигархов на политику, чтобы в их руках не было так много власти и влияния за счет остальных украинский. Они - питомник топ-коррупции в стране. Борьба против олигархов - часть стратегии США по борьбе с коррупцией в Украине. Цель - установление честных правил игры для всех экономических игроков. От этого выигрывают каждый украинец и каждый иностранный инвестор. В частности, из США. Это то, чего сами украинцы больше всего хотят, - справедливость. Это то, что было бы большим успехом для администрации Зеленского", - говорит эксперт.

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