Одна из компаний приостановила производство Covid-вакцины

Компания Johnson & Johnson временно прекратила производство вакцины от Covid-19.
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники
J&J приостановила производство ковид-вакцины на единственном заводе в городе Лейден в Нидерландах, где сейчас производят потенциально более прибыльную вакцину от другого вируса.
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Это временно, и завод в Лейдене вернется к выпуску вакцины против COVID-19 через несколько месяцев.
Однако в течение следующих нескольких месяцев компания может сократить изготовление и поставку вакцин от коронавируса.
J&J является одним из крупнейших поставщиков вакцин против Covid в Африканском Союзе по программе COVAX, направленной на улучшение глобального доступа к вакцинам.
В целом для стран с низким и средним уровнем доходов вакцина Johnson & Johnson является единственным вариантом в борьбе с коронавирусом.
Ранее Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) во вторник внесло изменения в сведения о вакцине Johnson & Johnson против COVID-19, включив редкий риск иммунной тромбоцитопении, в частности кровотечения.
Компания Pfizer взялась за изготовление эффективной вакцины против Covid-штамма Omicron. Вакцина выйдет весной 2022 года.
Она будет эффективна не только от Omicron, но и от других штаммов коронавируса.
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