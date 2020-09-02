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среда, 02 сентября 2020 16:49

Один с лидеров беларусской оппозиции выехал в Польшу

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Один с лидеров беларусской оппозиции выехал в Польшу
Латушко выехал в Польшу. Фото: РБК

Член Координационного совета белорусской оппозиции и бывший директор Купаловского театра Павел Латушко покинул страну в ночь на 2 сентября. Выехал в Польшу.

Латушко подтвердил, что на данный момент находится в Польше, однако подчеркнул, что выехал он без намерения эмигрировать, - сообщает "Наша Нива".

"Утром я прибыл в Польшу по приглашению председателя программного совета экономического форума Криницы Гурская. Известная экономическая встреча пройдет 8-10 сентября, в которой примут участие главы правительств многих европейских стран, представители бизнеса со всего мира", - сказал Латушко.

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Также Латушко в комментарии издания TUT.by заверил, что он вернется в Беларусь как только завершит все запланированные мероприятия и встречи.

"Слышал, пишут, что меня в багажнике кто-то куда-то вывозил. Это полный бред: я выехал из страны на совершенно законных основаниях, и у меня есть отметка в паспорте", - сказал оппозиционер.

Белорусские лидеры начали покидать страну по разным причинам: угрозы со стороны правоохранительных органов, уклонение от тюрьмы, подозрения в отмывании денег, уклонение от уплаты налогов, взяточничество и тому подобное. Однако в Беларуси еще остались оппозиционеры, которые на данный момент находятся в СИЗО - это Виктор Бабарыка - банкир и политический деятель, и Сергей Тихановський - блогер и телеведущий. А также Ольга Ковалькова - доверенное лицо Светланы Тихановськои, Сергей Дылевские - лидер стачкома МТЗ, Виталий Кривко - представитель ивент-сообщества, Светлана Алексиевич - Нобелевский лауреат литературы, Олесь Беляцкий - правозащитник, Мария Колесникова - координатор штаны Виктора Бабалико, Сергей Чалый - аналитик, экономист, и тому подобное.

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