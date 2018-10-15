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понедельник, 15 октября 2018 17:58

Один из отравителей Скрипалей раньше работал официантом: опубликовали новое фото

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Подозреваемый в отравлении Скрипалей Александр Мишкин-Петров во время учебы в Военно-медицинской академии в Петербурге работал официантом в бистро "Гарсон" на Невском проспекте.

Мишкина узнал бывший коллега Николай Евдокимов, который увидел его в интервью главному редактору телекана RT Маргарите Симоньян. Тогда подозреваемый называл себя Александром Петровым. Об этом сообщает телеканал "Дождь".

После просмотра интервью, Евдокимов обратился к коллегам из "Гарсон", и они также подтвердили, что "Петров" похож на Мишкина. Администратор кафе, которое сейчас находится на месте "Гарсона", также вспомнила Мишкина и сказала, что знакома с ним.

Телеканал опубликовал фотографию Мишкина, сделанную в 2000 году.

  Александр Мишкин-Петров работал официантом в петербургском кафе. Фото: "Дождь"
Александр Мишкин-Петров работал официантом в петербургском кафе. Фото: "Дождь"

Британские расследователи раскрыли личность второго отравителя бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта. Им оказался российский военный врач Александр Мишкин, 39 лет. Он родился в поселке Лойга в Архангельской области России. Жил там до 16 лет вместе с бабушкой - единственным медиком на селе.

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