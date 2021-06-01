Один из лидеров Германии на Донбассе и оружие для Украины - что о нас пишет мировая пресса

Сопредседатель немецких зеленых Роберт Хабек во время визита на Донбасс / FAZ

Gazeta.ua подготовила обзор прессы - что пишут в мировых СМИ об Украине и события вокруг нее.

"Президент Украины взялся за коррупционеров", Rzeczpospolita, Польша

Метод борьбы против коррупции, который предложил Зеленский, необычный и поэтому может оказаться эффективным. Он ударит не только по коррумпированных чиновниках, но и по их семьях.

Зеленский обращает внимание на необходимость обязательного декларирования сделок купли-продажи иностранной валюты должностными лицами и членами их семей, если сумма сделки превышает прожиточный минимум в 50 раз. Прожиточный минимум в Украине - $79,51 в первом полугодии 2021 года и $86,92 во втором. Валютные операции стоимостью около $4 тыс. должны будут подлежать декларированию.

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Зеленский считает, что Закон о борьбе с коррупцией требует уточнений относительно срока, в течение которого на должностных лиц "не будут распространяться ограничения по прекращению их хозяйственной деятельности или полномочий в правлениях и наблюдательных советах компаний". Сейчас многие украинские чиновники сидят в наблюдательных советах частных и государственных компаний, а также есть владельцами бизнесов. Глава государства считает, что в течение 30 дней они должны принудительно передать эти полномочия в компаниях другим лицам. На этот срок чиновники теряют государственные должности.

В декабря 2020 года украинский парламент принял закон о восстановлении уголовной ответственности за ложные декларации об имущественном статус для чиновников. Ответственность ранее фактически аннулировал Конституционный суд.

По данным МВФ, коррупция - самая большая проблема Украины и самый большой вызов для Киева. Она есть на всех уровнях управления, особенно в государственных учреждениях, выдающих разрешения и лицензии. Фонд выделит следующий транш помощи Киеву, в зависимости от изменений в законодательстве и эффективности борьбы с коррупцией.

"Турецко-российское соревнование за Украину", - Atlantic Council, США

Путин больше десяти лет обхаживал Турцию и преимущественно добился результатов. Трудности между Анкарой и Вашингтоном через Сирию, и попытки государственного переворота в Турции в 2016 году открыли еще шире двери для Путина. В то же время разногласия между Москвой и Анкарой на Кавказе, в Сирии и Ливии напоминают о традиционных разногласиях между ними.

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Недавняя эскалация между Россией и Украиной обострила вопрос о роли Турции как партнера и конкурента Москвы. Укрепляя связи с Москвой, Анкара одновременно развивает тесные стратегические отношения с Киевом.

Этой весной, в разгар напряженности между Москвой и Киевом, президент Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали декларацию, которая закрепляет поддержку Анкарой территориальной целостности Украины, и ее стремление к членству в НАТО.

"Меркель раздает козыри авторитарным лидерам Европы", - Financial Times, Великобритания

Путин и Лукашенко - родственные души. Глава России считает собрата-автократа вынужденным союзником. Объединяет этих двух желание сохранить власть, независимо от цены за это. В частности, путем безжалостного подавления оппозиции.

В них схожие представления о Западе. Демократии критикуют их за нарушение международных норм, но противодействуют слабо. Санкций ЕС должны нанести финансовые потери, чтобы заставить Кремль пересмотреть подход. Увеличить счет за репрессии и противоправные действия. Счет Москве растет за аннексию Крыма и оккупацию восточной Украины. Однако цена только вдохновляет Москву помогать диктатору Башару Асаду в Сирии, убивать противников путинского режима за пределами России, арестовать оппозиционного лидера Алексея Навального, вмешиваться в выборы на Западе и оказывать кибератаки против западных целей.

Можно с уверенностью предположить, что Лукашенко разделял идею безнаказанности, когда приказал похитить пассажирский самолет Ryanair, чтобы арестовать журналиста диссидента Романа Протасевича. Судя по тому, как Европа ответила, пожалуй, был прав. В ответ на вопиющее воздушное пиратство ЕС только посоветовал авиакомпаниям не летать над Беларусью и запретил государственной "Белавиа" летать в европейские аэропорты. Ключевые фигуры белорусского режима могут еще дополнительно столкнуться с запретами на поездки в Евросоюз и замораживанием их активов. Вызывает ли это для них неудобства? Конечно, да. Создает ли настоящие риски для положения самого Лукашенко? Вряд ли.

Неясно, какую конкретную поддержку Путин дал белорусскому коллеге-диктатору. Европейские дипломаты говорят, что фактически тот обо всем знал и помогает. Санкции ЕС теперь сделают Лукашенко еще больше зависимым от русских.

ЕС сложно согласовать санкции. В 27 участников имеют разные цели и интересы. Германия, Италия и Франция не обращают внимания на действия России. Для Польши и стран Балтии важнее всего - безопасность. Однако сейчас Меркель дополнительно дала автократам козыри.

Мало кто может сравниться с Меркель в ее приверженности международной системе безопасности, основанной на правилах. Цели Путина полностью противоположны. Он хочет вернуть все в эпоху сфер влияния времен Холодной войны. Проверка для Меркель - трубопровод по дну Балтийского моря для транспортировки российского газа в Германию. Проект "Северный поток-2" подходит к завершению. Он гарантирует подрыв общей энергетической безопасности ЕС, дает стратегическую финансовую безопасность Кремлю и ослабляет Украины. Отказ от него означал бы серьезное намерение части Запада поддержать международный порядок. Однако Берлин делает все только для поддержки немецкого экспортного бизнеса, который требует энергоресурсов.

Игнорируя призывы США и многих европейских правительств прекратить проект, Меркель устанавливает ограничители на противодействие ЕС беззакониям Кремля. Путин может делать все, что заблагорассудится, в тех рамках, в которых противодействие Евросоюза, разрешено Берлином. Санкции жалят Путина, но не ранят. Меркель не может жаловаться, что другие видят ее союзницей этих автократов.

"Сопредседатель немецкой партии Зеленых посмотрел на войну в Украине", - Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия

Сопредседатель партии Зеленых, которая имеет шансы стать правящей после осенних выборов в ФРГ призывает предоставить Украине оборонительное оружие. Роберт Хабек посетил страну, в частности, зону боевых действий на Донбассе.

Он посетил Киев, где был на месте массовых казней нацистам евреев, Бабьем Яру, и встретился с президентом Зеленским. Оттуда поехал в зону боевых действий на востоке страны.

Украина уже некоторое время неофициально просит в Германии оборонительное оружие. Официально запрос могут отклонить. Зеленые знают, что министр обороны Украины недавно интересовался фрегатами ВМС Германии.

Министер обороны Германии от правящей ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр не возражает предоставить Украине оружие. Но МИД под руководством социал-демократа Хайко Маасе против. Поэтому до сих пор сделка не заключена. Некоторым зеленым известен неофициальный список просьб украинцев с конца апреля. Кроме фрегатов, это противокорабельные ракеты, средства разминирования и зенитные пушки.

Рано утром в окопах на передовой, куда приехал немецкий политик, было две перестрелки, но сейчас тихо. Украинский генерал-майор позволяет поездку и едет в сопровождении. Хабек в каске и защитном бронежилете в бронетранспортере украинской армии. Над ним, в башне, пулеметчик.

Генерал рассказывает, что чаще всего солдаты погибают от пуль снайперов. Для российской армии война в Донбассе - часть учебной программы. У каждого отряда - своя характерная черта. Одни всегда стреляют в шею, другие в лоб, третьи - в глаз.

Хабек слушает. То, что генерал говорит о снайперов, для него не новое. Эти рассказы подтверждают доклады, которые получают западные политики от американской и европейской разведки. Никто не отрицает, что украинцы тоже используют снайперов. Мощным оружием против снайпера есть снайпер.

Сразу после рассказа генерала, Хабек дает интервью. Говорит о следах, оставленные людьми, которые когда-то здесь жили, как то заброшенный чайный сервиз на веранде дома между гильзами, который только что видел. Далее говорит о снайперах, которые всегда оставляют "метки" при убийстве. Говорит, что, в первую очередь, следует подумать о бронетехнике для перевозки украинских раненых.

Медицинские авто с пулеметами на крыше уже в списке просьб украинцев. Позже говорит тоже о других вещах - бинокли ночного видения, средства разминирования, системы противодействия дронам.