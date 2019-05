Очередную серию "Игры престолов" заблаговременно "слили" в сеть

В сети опубликовали фрагменты четвертой серии сериала "Игра престолов" за несколько часов до ее выхода.

Фрагменты рассказывают о смерти "важных персонажей", сообщает Variety.

Ролики опубликовала закрыта таиландская группа в Facebook, которая распространяет спойлеры к "Игре престолов". Это установили пользователи форума Reddit. Администрация группы обещала обнародовать весь эпизод за вознаграждение.

Официальная премьера четвертой серии состоялась 5 мая в 21:00 по восточному времени США. По Киеву это 4:00 6 мая.

Пока спойлеры попадают в сеть перед каждой из серий последнего сезона "Игры престолов".

Сервис DirecTV ошибочно показал первую серию последнего сезона "Игры престолов" на 4 ч. раньше, чем HBO. Вторую серию преждевременно и также ошибочно выпустил немецкий Amazon Prime.

Фото со спойлерами третьей серии также появились еще перед официальным выходом самой серии.

В сети появился клип на песню Power Is Power. Это совместная работа американской певицы SZA, канадского певца The Weeknd и американского рэпера Трэвиса Скотта. Трек вошел в музыкальный альбом For the Throne - сборник песен различных исполнителей, вдохновленных сериалом "Игра престолов".