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понедельник, 06 мая 2019 12:42

Очередную серию "Игры престолов" заблаговременно "слили" в сеть

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Очередную серию &quot;Игры престолов&quot; заблаговременно &quot;слили&quot; в сеть
Пока спойлеры попадают в сеть перед каждой из серий последнего сезона "Игры престолов". Фото: i.ytimg.com

В сети опубликовали фрагменты четвертой серии сериала "Игра престолов" за несколько часов до ее выхода.

Фрагменты рассказывают о смерти "важных персонажей", сообщает Variety.

Ролики опубликовала закрыта таиландская группа в Facebook, которая распространяет спойлеры к "Игре престолов". Это установили пользователи форума Reddit. Администрация группы обещала обнародовать весь эпизод за вознаграждение.

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Официальная премьера четвертой серии состоялась 5 мая в 21:00 по восточному времени США. По Киеву это 4:00 6 мая.

Пока спойлеры попадают в сеть перед каждой из серий последнего сезона "Игры престолов".

Сервис DirecTV ошибочно показал первую серию последнего сезона "Игры престолов" на 4 ч. раньше, чем HBO. Вторую серию преждевременно и также ошибочно выпустил немецкий Amazon Prime.

Фото со спойлерами третьей серии также появились еще перед официальным выходом самой серии.

В сети появился клип на песню Power Is Power. Это совместная работа американской певицы SZA, канадского певца The Weeknd и американского рэпера Трэвиса Скотта. Трек вошел в музыкальный альбом For the Throne - сборник песен различных исполнителей, вдохновленных сериалом "Игра престолов".

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