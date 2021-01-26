Очередь из пенсионеров, которые хотели вакцинироваться от коронавируса, перепутали с рейв-вечеринкой

Пенсионеры стояли в очереди на вакцинацию. Фото: mixmag.net

В Великобритании кто-то из местных жителей графства Эссекс вызвал полицию, потому что подумал, что пенсионеры устроили рейв-вечеринку во время пандемии коронавируса.

Правоохранители приехали на вызов и увидели очередь с людьми пожилого возраста, сообщил Mixmag.

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Оказалось, что пенсионеры стояли в очереди в пункт вакцинации от коронавируса. В графство завезли небольшое количество препарата, поэтому люди спешили прививаться.

"Было очень забавно, когда полиция прибыла с уведомлением о проведении "рейва", но увидела только 80 и 90-летних людей на колясках, с ходунками и костылями, которые терпеливо ждут своей очереди на вакцинацию", - прокомментировала менеджерка зала, где проводили прививки.

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