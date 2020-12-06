Оценили убытки от потерь армии Армении во время войны в Карабахе

Во время военных действий вокруг Нагорного Карабаха около 80% армянской армии полностью разгромлено. Фото: Pixabay

Во время военных действий вокруг Нагорного Карабаха около 80% армянской армии полностью разгромлен.

Об этом заявил бывший премьер-министр Армении Грант Багратян, пишет Anadolu. Он отметил: "армии нет, это не только поражение, разгром".

Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) оценил материальный ущерб армянской стороны от потерь оружия и техники в 4800000000 долларов.

После того, как азербайджанская армия в ходе начатой ​​27 сентября операции взяла под контроль 5 городов, 4 поселка и 286 сел, Армения признала поражение и подписала соглашение, в котором обязалась передать Азербайджана Агдамский, Лачинский и Кельбаджарский районы.

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Нагорный Карабах - международно признанная территория Азербайджана, которая в 1990-х была населена преимущественно армянами. Во время азербайджано-армянского конфликта в начале 1990-х Баку потерял контроль над этой территорией. Ереван создал там квазигосударство, которую признала ни одна страна. Во время войны этой осенью азербайджанцы отвоевали часть территории Нагорного Карабаха, однако также там разместились российские войска.