Оценили сумму ущерба от наводнений

 
Ексклюзивы
1/5
"Чудесный мандарин, даже в Европе не каждый оркестр осмелится играть" - как прошел концерт симфонического оркестра в Киеве
"Чудесный мандарин, даже в Европе не каждый оркестр осмелится играть" - как прошел концерт симфонического оркестра в Киеве
Просмотров: 288
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
Просмотров: 162
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
Просмотров: 684
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Просмотров: 126
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Просмотров: 684
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Просмотров: 342
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Просмотров: 594
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Просмотров: 432
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Просмотров: 1359
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
Просмотров: 684
Фото
Все фото
10
5
7
10
12
Овцы сдерживают наводнения, лотерея для мусульман и тиндер в Иране - самые яркие фото понедельника
Овцы сдерживают наводнения, лотерея для мусульман и тиндер в Иране - самые яркие фото понедельника
Медведь 10 дней преследовал туристов
Медведь 10 дней преследовал туристов
Аномальное наводнение затопило целый городок в Австрии
Аномальное наводнение затопило целый городок в Австрии
Глобальное потепление изменило жизнь пингвинов в Антарктиде: фото
Глобальное потепление изменило жизнь пингвинов в Антарктиде: фото
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Видео
Все видео
Полицейский пачкой чипсов спас жизнь мужчине, который истекал кровью
Полицейский пачкой чипсов спас жизнь мужчине, который истекал кровью
Обезьяны пристрастились к выпивке и воруют ее из магазинов
Обезьяны пристрастились к выпивке и воруют ее из магазинов
Неадекват набросился с кулаками на медика и пожелал ему смерти
Неадекват набросился с кулаками на медика и пожелал ему смерти
Показали видео лесного пожара в Испании
Показали видео лесного пожара в Испании
Медведь на арене цирка трижды напал на дрессировщиков
Медведь на арене цирка трижды напал на дрессировщиков
Интервью
1/5
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 207
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 441
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 774
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 2286
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 630
Колонка
19 июля 2021
Просмотров: 450
Полагодив каналізацію
понедельник, 19 июля 2021 22:42

Оценили сумму ущерба от наводнений

  Комментировать
Оценили сумму ущерба от наводнений
В Германии сильные ливни вызвали наводнения. Фото: Reuters

Восстановление пострадавших районов в Западной Германии будет стоить миллиардов евро.

"Это исключительная ситуация, и мы можем преодолеть все это лишь тяжелой работой и усилиями всей страны", - заявил министр внутренних дел Хорст Зеехофер во время посещения города Бад-Ноенар-Арвайлер, передает DPA.

Больше всего пострадал район Арвайлер. Там наводнение унесло жизни 117 человек. Общее количество погибших в Германии превысило 160. 749 человек получили травмы. Есть пропавшие без вести. Их количество не называют.

Пожарные города Ойскирхен в понедельник отрицали слухи о том, что дамбу рядом с городом может прорвать. Они не нашли на ней трещин, воду продолжают откачивать. Ранее из-за угрозы прорыва эвакуировали людей из близлежащей местности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аномальное наводнение затопило целый городок в Австрии

Свою работу остановили производитель автомобильных деталей ZF, энергетическая компания RWE, компания по переделке меди Aurubis и другие.

Из-за большого наводнения на западе Германии погибли по меньшей мере 163 человека. В понедельник в земле Рейнланд-Пфальц число погибших возросло до 117. Кроме того, по меньшей мере 749 человек получили ранения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Оценили сумму ущерба от наводнений». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июля

В московской тюрьме умер украинский политик

Композитор дал последний концерт

Князья разбили половцев на Днепре

Самое читаемое
Гороскоп на 19-25 июля: как пережить полнолуние и достичь успеха
Гороскоп на 19-25 июля: как пережить полнолуние и достичь успеха
 Просмотров: 12250
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
17
 Просмотров: 5418
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
21
 Просмотров: 4797
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
 2 Просмотров: 4734
Гороскоп на 19 июля: пророчество астролога поражает
Гороскоп на 19 июля: пророчество астролога поражает
 Просмотров: 3672
Мир
Страны Балтии открылись для украинских туристов
Страны Балтии открылись для украинских туристов Просмотров: 90
Овцы сдерживают наводнения, лотерея для мусульман и тиндер в Иране - самые яркие фото понедельника
Овцы сдерживают наводнения, лотерея для мусульман и тиндер в Иране - самые яркие фото понедельника
10
 Просмотров: 918
Впервые зафиксировали смерть человека от "вируса обезьяны"
Впервые зафиксировали смерть человека от "вируса обезьяны" Просмотров: 315
Медведь 10 дней преследовал туристов
Медведь 10 дней преследовал туристов
5
 Просмотров: 1359
Копы арестовали подозреваемую в убийстве. Она прокомментировала пост о собственном розыске
Копы арестовали подозреваемую в убийстве. Она прокомментировала пост о собственном розыске Просмотров: 486
Больше всего комментируют
7
В Украину с концертами едет Лорак, которая развлекала российских оккупантов
3
Не владеешь украинским - никаких должностей во власти - нардеп
2
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
1
Лобода проведет концерт в Одессе: как отреагировали на это украинцы
Голосов: 899
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть