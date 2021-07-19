Оценили сумму ущерба от наводнений

В Германии сильные ливни вызвали наводнения. Фото: Reuters

Восстановление пострадавших районов в Западной Германии будет стоить миллиардов евро.

"Это исключительная ситуация, и мы можем преодолеть все это лишь тяжелой работой и усилиями всей страны", - заявил министр внутренних дел Хорст Зеехофер во время посещения города Бад-Ноенар-Арвайлер, передает DPA.

Больше всего пострадал район Арвайлер. Там наводнение унесло жизни 117 человек. Общее количество погибших в Германии превысило 160. 749 человек получили травмы. Есть пропавшие без вести. Их количество не называют.

Пожарные города Ойскирхен в понедельник отрицали слухи о том, что дамбу рядом с городом может прорвать. Они не нашли на ней трещин, воду продолжают откачивать. Ранее из-за угрозы прорыва эвакуировали людей из близлежащей местности.

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Свою работу остановили производитель автомобильных деталей ZF, энергетическая компания RWE, компания по переделке меди Aurubis и другие.

Из-за большого наводнения на западе Германии погибли по меньшей мере 163 человека. В понедельник в земле Рейнланд-Пфальц число погибших возросло до 117. Кроме того, по меньшей мере 749 человек получили ранения.