Оценили риски заражения коронавирусом в самолете

Самыми опасными для пассажиров оказались моменты посадки и высадки из самолета. Фото: REUTERS

Немецкие исследователи оценили вероятность заражения коронавирусом во время полета в самолете.

Она оказалась ниже, чем принято считать, пишет The Wall Street Journal.

Самыми опасными для пассажиров оказались моменты посадки и высадки из самолета. Тогда люди находятся в более тесном контакте: стоят в проходах, пытаются найти свое место, кладут или забирают ручную кладь.

В то же время высокоэффективная вентиляция воздуха во время полета обеспечивает относительную безопасность. Об этом рассказал представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро.

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По его словам, вопреки традиционным представлениям, что воздух гуляет по салону, современные системы работают иначе - 50% свежего воздуха и 50% отфильтрованного салонного. Это означает, что воздух в самолете полностью обновляется каждые 2-3 минуты.

Ученые из Института молекулярной медицины в Лиссабоне (Португалия) объявили об успешной разработке маски под названием MoxAdTech, которая способна нейтрализовать вирус SARS-CoV-2, который вызывает Covid-19.