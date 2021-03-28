Оценили потери из-за блокирования Суэцкого канала

Судно, которое заблокуло Суэцкий канал, наносит ущерб мировой экономике. Фото: Reuters

Из-за блокирования Суэцкого канала гигантским контейнеровозом Ever Given Египет теряет около $14 млн в день.

Точную сумму рассчитать сложно, поскольку сборы за прохождение канала варьируются в зависимости от размера судна и груза. Об этом заявил глава управления Суэцким каналом Осама Раби.

Кроме того, блокировка канала обходится мировой экономике в $9 млрд в день.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Блокировка Суэцкого канала угрожает миру дефицитом туалетной бумаги

Раби также рассказал, что накануне взыскать контейнеровоз пытались 12 буксиров: часть буксиров тянула судно из носа, часть - толкала корма. Им на помощь подошли еще 2 буксира.

24 марта грузовое судно Ever Given заблокировало Суэцкий канал в Египте. Его снесло с курса порывом ветра, и из-за корабля на одном из важнейших мировых судоходных маршрутов полностью остановилось движение в обе стороны.