Обвал дома во Флориде: число погибших возросло

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Число жертв обрушения многоэтажного дома в американском городе Серфсайд, штат Флорида, достигла 20-ти. Об этом передает CNN.

Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава сообщила в пятницу, что накануне вечером спасатели нашли еще двух жертв.

"К сожалению, одной из этих жертв является семилетняя дочь пожарного из города Майами", - сказала мэр.

Таким образом, общее число погибших возросло до 20-ти, 128 человек считаются пропавшими без вести.

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24 июня в Майами рухнул 12-этажный жилой дом. Спасли 36 человек. Операция продолжается круглосуточно, однако ощутимых результатов пока нет. Полностью разрушена половина квартир. Спасатели продолжают поиск выживших.