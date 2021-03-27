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суббота, 27 марта 2021 15:35

Обрушился жилой дом - есть погибшие
5

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В Каире обрушился жилой дом
Фото: Reuters
В Каире обрушился жилой дом
В Каире обрушился жилой дом
В Каире обрушился жилой дом
В Каире обрушился жилой дом

Минимум 5 человек погибли и 23 пострадали при обрушении 10-этажного жилого дома в одном из районов Каира, столицы Египта.

Дом упал ночью в густонаселенном районе Гиср-эс-Суейс, передает Egypt Today.

Сейчас спасатели разбирают завалы. Ищут людей, которые могли выжить.

Продолжается операция по освобождению целой семьи, которую засыпали строительные конструкции.

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По предварительным данным, домовладелец незаконно надстроил 2 лишних этажа. Конструкция не выдержала нагрузки и упала.

Прокуратура начала проверку.

Жилой многоквартирный дом в Лангенцерсдорфе, недалеко от Вены, загорелся, и часть его рухнула после взрыва в пятницу утром. По данным полиции Нижней Австрии, несколько человек получили ранения. Данных о жертвах пока нет.

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