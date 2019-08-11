Обрушилась крыша стадиона, на котором должен играть украинский клуб

В Нидерландах обрушилась крыша стадиона. Фото: РБК

В нидерландском городе Алкмар обрушилась часть накрытия у стадиона, где 15 августа местный клуб АЗ должен сыграть в рамках Лиги Европы с ФК "Мариуполь".

Часть крыши упала во время сильного урагана. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает издание NOS.

"Мы рады, что обошлось без человеческих жертв. Эта ситуация стала для нас полной неожиданностью, пока мы оцениваем ущерб", - заявил генеральный директор АЗ Роберт Энхоорн.

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Напомним, первый матч между ФК "Мариуполь" и "АЗ" Алкмар закончился нулевой ничьей.