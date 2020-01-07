Обострение в Иране: Германия выводит свои войска из страны

Дальнейшие действия ФНС будут определяться ситуацией, которая сложится в стране. Фото: Униан

Немецкое правительство решило вывести часть своего военного контингента из Ирака.

Из Багдада и Таджи выведут солдат Бундесвера, рассказал глава МИД Германии Гайко Маас, пишет немецкое издание "ZDF".

Военных перекинут в Иорданию из соображений безопасности.

"Если парламент и правительство не хотят больше видеть иностранные войска в Ираке, в Ираке больше не будет немецких солдаток и солдат", - отметил он.

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Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что Иран рассматривает 13 вариантов мести США за убийство генерала Касема Сулеймани. Он заявил, что даже самый мягкий вариант будет разрушительным для Соединенных Штатов.