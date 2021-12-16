Обошел The Weeknd: альбом с пением австралийских птиц вошел в топ чарта

Релиз альбома состоялся 3 декабря. Фото: pixabay.com

В Австралии музыкальный альбом с пением птиц, находящихся под угрозой вымирания, попал в пятерку лучших музыкальных чартов страны.

Альбом под названием Songs of Disappearance создала организация BirdLife Australia, пишет BBC.

"Пластинка содержит щебетание 53 видов австралийских птиц, находящихся под наибольшей угрозой исчезновения. В альбоме использовали записи Дэвида Стюарта — звукооператора дикой природы, который более 30 лет собирает редкие звуки дикой природы Австралии", - говорится в публикации.

Релиз альбома состоялся 3 декабря. В социальных сетях запустили кампанию, направленную на то, чтобы он попал в австралийские музыкальные чарты продаж Aria. Это сработало: Songs of Disappearance вошел в историю, став первым в своем роде альбомом, который попал в ТОП-5 лучших.

Альбом превзошел в чарте таких исполнителей, как ABBA, The Weeknd, Майкл Бубле и Мэрайя Кэри. Доходы от продажи пойдут на природоохранные проекты BirdLife Australia.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Песня американского рэпера снизила количество самоубийств в стране

Каждая шестая австралийская птица в настоящее время находится на грани исчезновения, то есть 216 из 1 299 видов. Исследование, в котором участвовали более 300 орнитологов, показало, что изменение климата приближает виды к гибели. Кроме этого, масштабные лесные пожары 2019-2020 годов опустошили их среду. По оценкам BirdLife Australia, количество видов птиц, находящихся под угрозой исчезновения, увеличилась на 25%.

В США признали вымершими 23 вида животных и растений. Власти страны не смогли подтвердить существование достаточного количества их представителей в природе. Некоторые из видов не фиксировали более 100 лет. В перечень попали 11 птиц, одна летучая мышь, две рыбы, растение и восемь видов мидий.