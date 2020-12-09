Обновили европейскую статистику по Covid-19. Украина - в десятке антирейтинга

Украина находится на 10-м месте по количеству новых случаев Covid-19. Фото: REUTERS

В Европе по состоянию на 8 декабря диагностировали 157 000 новых заражений Covid-19. В Украине - 10 811.

Лидерами антирейтинга по количеству новых случаев Covid-19 является Германия, Италия, Франции, Великобритании и Украина, сообщает Worldometers.

В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 10-м месте.

Сейчас в мире диагностировано 68 миллионов случаев заражения коронавируса, 47 миллионов больных вылечились, 1 549 518 пациентов с Covid-19 умерли. Продолжают бороться с болезнью более 19 миллионов человек.

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За сутки 7 декабря в Украине диагноз Covid-19 подтвердили 10 811 людям, выздоровели на две тысячи больше – 12 860 человек, однако количество госпитализированных и умерших остается высоким: 1 319 больных положили в больницу, 195 пациентов не смогли спасти.