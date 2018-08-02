Обнаженные и бритоголовые - фото нового поколения китайских красавиц

Китайский фотограф Ло Ян, 34 года, сняла серию фотографий "Девушки". Своим проектом стремится изменить стереотипные представления о китайских девушках.

"Цель моей серии - поймать и сохранить на фото первоначальную, молодую женщину, которая, по моему мнению, прекрасна", - рассказала фотограф CNN. "Они все девушки. Не только с точки зрения возраста. Их дух тоже находится в девочкоподобном состоянии."

Фото: Dazed

Своими фотографиями Ло хочет не просто показать, что значит быть миллениалом в современном Китае, но и разрушить гендерные стереотипы их страны. Портреты призваны показать китаянок сильными, сознательными и одновременно уязвимыми, вынужденными бороться с вызовами, которые предстают перед девушками во время взросления.

"В Китае существует множество традиционных определений и ограничений для женщин", - говорит Ло. Девушки должны оправдывать представления родителей и друзей об удобной и достойной женщине. Я же показываю бритоголовых девушек с волосами на теле. Именно такими они глубоко привлекают меня. Это наш взаимный протест против стереотипов в отношении женщин", - говорит Ло.

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"Не все, но большинство героинь моих фото свободные и независимые. Я вижу все больше и больше таких девушек в Китае. Времена меняются".

Истории героинь "Девушек" индивидуальны. Тибетская девушка Гелайцуомао из китайской провинции хотела поехать в столицу и стать дизайнером. Родители заставили ее стать учителем.

"Только посмотрите на эту молодую женщину. Яркая стрижка пикси, сексуальная розовое платье. Она переехала в Шанхай в этом году и делает карьеру в дизайне", - рассказала фотограф.

"Надеюсь, что девушки вокруг, как и я, смогут жить свободней, самостоятельно реализовывать свои мечты, - говорит Ло.- А мои фотографии станут для них поощрением и похвалой".

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