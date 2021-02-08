Иллюстративное фото. Город Мбея / Wikipedia

В Танзании обнаружили новую неизвестную смертельную болезнь. Из-за нее госпитализировали 50 человек. 15 из них умерли.

Симптомы болезни - повышенная температура, тошнота и рвота с кровью. Медики говорят, что некоторые пациенты, преимущественно мужчины, умерли в течение нескольких часов после появления первых симптомов. Об этом пишет The Sun.

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Главный врач села Чуньян Фелиста Кисанду сказала, что уже отправили команду экспертов, чтобы выяснения причины вспышки неизвестной болезни. Обнаружили болезнь близ города Мбея.

"Причина болезни еще не установлена, но министерство здравоохранения знает о возгорании. Начальные клинические обследования обнаружили, что пациенты, преимущественно мужчины, страдают язвой желудка и заболевания печени", - говорит Кисанду.

Власти проверяют образцы местной воды и крови пациентов на наличие следов загрязнения ртутью.

После заявления Кисанду министр здравоохранения Танзании Дороти Гваджика распорядилась о ее отстранении от работы.

Гваджика сказала, что слова врача вызвали ненужную панику среди местных. Чиновники говорят, что аналогичные симптомы поразили район Мбея в 2018-м, когда пациенты страдали от высокой температуры, тошноты и рвоты с кровью. Министр призвала сохранять спокойствие и пообещала вскоре предоставить дополнительную информацию.

Между тем, в Таиланде в начале января обнаружили новый смертоносный вирус - нипах. Уровень смертности - до 75%. Против него нет вакцины.