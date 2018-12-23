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воскресенье, 23 декабря 2018 15:43

Обнародовали сумму, которую за год потратили самые богатые в мире люди

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Обнародовали сумму, которую за год потратили самые богатые в мире люди
Цукерберг с января потерял 23 млрд долларов. Фото: Голос Америки

В течение 2018 года суммарное состояние 500 самых богатых людей мира сократилось примерно на 511 млрд долларов - до 4,7 триллиона долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

В первой половине 2018 этот показатель достигал рекордных 5,6 млрд долларов за благоприятную ситуацию на рынках, но сейчас стоимость акций целого ряда компаний снизилась.

Совокупная стоимость активов главы Amazon Джефф Безос, который занимает первое место в рейтинге самых богатых людей мира, сократилась до 115 млрд долларов. При этом в сентябре он увеличил свое состояние до рекордных 168 млрд долларов.

Активы владельца испанской торговой сети Zara Амансио Ортеги оцениваются в 59,2 млрд долларов.

Глава Facebook Марк Цукерберг с января потерял 23 млрд долларов. Его состояние оценивается сейчас в 49,7 млрд долларов.

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Неудачным был год и для мексиканского миллиардера Карлоса Слима - его состояние сократилось до 53,9 млрд долларов.

По данным Bloomberg, в список 500 богатейших людей мира входят 173 миллиардера с США по совокупным состоянием 1,9 млрд долларов. В течение года они сократились в общем на 5,9%.

Совокупный капитал 128 миллиардеров с азиатских стран в течение года сократился на 144 млрд долларов.

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