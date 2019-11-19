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вторник, 19 ноября 2019 13:22

Обнародовали результаты медицинского обследования здоровья Дональда Трампа - Белый дом

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Обнародовали результаты медицинского обследования здоровья Дональда Трампа - Белый дом
Визит президента не стало известно из-за "неопределенность графика" Фото: ВВС

Президент США Дональд Трамп в прошедшие выходные прошел плановое медицинское обследование.

"Несмотря на некоторые подозрения, у президента не было никакой боли в груди, и он не проходил обследование или лечение при любой проблемы, требующей срочного решения", - говорится в заявлении врача Трампа Шона Конли, пишет Интерфакс.

"Говоря конкретнее, он не проходил сердечного или неврологического обследования", - пояснил Конли, добавив, что в минувшие выходные президент прошел ежегодный "плановое промежуточное обследование" в целях профилактики.

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Визит президента не стало известно из-за "неопределенность графика". Согласно результатам анализов, здоровье президента в норме. Трамп, комментируя визит в медицинский центр, написал в воскресенье в твиттере, что "все очень хорошо".

Президенту США Дональду Трампу немецкие активисты прислали обломок Берлинской стены. Таким образом напоминают о том, что США помогали строить мир без стен.

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