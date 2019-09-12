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четверг, 12 сентября 2019 12:13

Обмен Украина-Россия: Нидерланды заговорили о Цемахе на уровне ЕС

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Обмен Украина-Россия: Нидерланды заговорили о Цемахе на уровне ЕС
"Врядли будут дальнейшие переговоры по этому поводу". ФОТО: УНИАН

Нидерланды на встрече послов стран Европейского Союза подняли вопрос обмена между Украиной и Россией, а именно передачу в РФ боевика самоназванной ДНР Владимира Цемаха.

Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Вчера голландцы подняли вопрос о Цемахе среди послов ЕС, выразив большую обеспокоенность, и критически отозвались о том, что этот вопрос не был упомянут в заявлении ЕС.

Но вряд ли сейчас будут дальнейшие переговоры по этому вопросу", - написал он.

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7 сентября в рамках обмена пленными с Россией в Украину прибыли 35 освобожденных украинский.

Среди лиц, в рамках обмена направили в Москву, был бывший зенитчик ДНР Владимир Цемах. Его подозревают в причастности к сбивания малазийского "Боинга" летом 2014-го на Донбассе.

Следователи Ниделандов изменили статус Владимира Цемах по делу о катастрофе MH17 со свидетеля на подозреваемого.

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