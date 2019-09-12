Обмен Украина-Россия: Нидерланды заговорили о Цемахе на уровне ЕС

"Врядли будут дальнейшие переговоры по этому поводу". ФОТО: УНИАН

Нидерланды на встрече послов стран Европейского Союза подняли вопрос обмена между Украиной и Россией, а именно передачу в РФ боевика самоназванной ДНР Владимира Цемаха.

Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Вчера голландцы подняли вопрос о Цемахе среди послов ЕС, выразив большую обеспокоенность, и критически отозвались о том, что этот вопрос не был упомянут в заявлении ЕС.

Но вряд ли сейчас будут дальнейшие переговоры по этому вопросу", - написал он.

the Dutch brought up the issue of #Tsemakh among EU ambassadors yesterday expressing great concern & were critical that it wasn't mentioned in the EU statement. but it is unlikely that there will be further talks on this for now. #Ukraine #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 12 сентября 2019 г.

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7 сентября в рамках обмена пленными с Россией в Украину прибыли 35 освобожденных украинский. Среди лиц, в рамках обмена направили в Москву, был бывший зенитчик ДНР Владимир Цемах. Его подозревают в причастности к сбивания малазийского "Боинга" летом 2014-го на Донбассе. Следователи Ниделандов изменили статус Владимира Цемах по делу о катастрофе MH17 со свидетеля на подозреваемого.