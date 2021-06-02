Обмазал сына медом и привязал к столбу, чтобы покусали пчелы

Фотографии парня, привязанного к шесту / Newsflash

В Египте отец в качестве наказания помазал тело семилетнего сына медом для приманивания пчел и привязал к большому бруску дерева.

На шокирующих фото ребенок, по имени Мухаммед Д., привязан веревкой к шесту на крыше дома. Ребенка покусали комары и пчелы. Это произошло после того, как сосед обвинил парня в краже. Об этом пишет Daily Star.



29-летняя мать ребенка ужаснулась, когда увидела сына, и обратилась в полицию и за помощью в группу защиты детей. Она также сфотографировала сцену на свой телефон, и эти изображения теперь используют в качестве доказательства в суде против мужа. 34-летнего отца арестовали и будут судить. Ребенка осмотрели медики, констатировали множественные укусы и лечат.

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Мама перебралась в другое село. Она боится, что муж выйдет, и побьет ее, а также искать новые способы пытать ребенка. Женщина обвинила мужа в том, что на длительное время лишал сына без пищи и воды.