Обломки самолета упали на жилые кварталы, есть пострадавшие

На грузовом самолете Boeing 747-400F, летевшем из Нидерландов в США, в одном из четырех двигателей вспыхнул пожар.

Отвалившиеся от лайнера части упали на землю. Об этом сообщает DW.

В результате пострадали два человека: пожилая женщина была госпитализирована с травмой головы, а ребенок получил ожоги при попытке поднять горячий обломок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Два человека погибли при крушении военного самолета

Cамолету удалось благополучно приземлиться в бельгийском Льеже. Следственные органы не нашли связи между инцидентами в США и Нидерландах.

В пассажирского самолета Boeing 777-200 компании United Airlines во время полета отвалилась часть двигателя. Обломки самолета упали на жилые дома в городе Брумфилд, американский штат Колорадо.