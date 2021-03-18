Обезьяны убили девушку

Макаки в городе Джайпур в мае 2020-го / Getty Images

В Индии, в городе Варангал, 21-летняя девушка играла в бадминтон с друзьями на террасе, когда племя обезьян напало на них. Женщина убегала от животных, упала и забилась на смерть.

Сириша и ее друзья пытались отпугнуть обезьян. Но девушка запаниковала и начали убегать. Об этом пишет News Meter India.

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Местная полиция начала расследование. Сириша была магистром компьютерных программ. Она умерла 10 марта от множественных травм, полученных в результате падения.

Смертельные нападения обезьян в Индии - не редкость. В ноябре 2019-го в городе Агра в результате 2 нападений погибли 12-дневный малыш и 58-летняя женщина. Во время 1-го нападения животные ворвались в дом женщины, когда кормила ребенка грудью. Выхватили у нее малыша и вкусили его, отчего тот скончался. Во 2-м случае обезьяны покусали 58-летнюю женщину, когда вышла в туалет за пределы дома на окраине города. Женщина истекла кровью.

В январе 2020-го женщина в Индии, вешала белье на крыше. Когда напали обезьяны, она поскользнулась и забилась насмерть. В октябре прошлого года 13-летняя девочка, которая собирала белье с крыши, умерла в результате падения, когда обезьяны прогоняли ее. В том же месяце стая обезьян в Агре обрушила зыбкую стену, убив двух мужчин, которые стояли под ней.