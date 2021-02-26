Обезьяны ставят создание новых Covid-вакцин под угрозу

Потребность в новых подопытных возникла в связи с появлением новых штаммов Covid-19. Фото: pixabay.com

Разработка в США новых Covid-препаратов и усовершенствование старых под угрозой. Американские ученые заявили о нехватке обезьян для тестирования вакцин.

Раньше их закупали в Китае, выбирая определенные подходящие виды. Из-за запрета на продажу диких животных с поставкой подопытных обезьян начались проблемы, пишет The New York Times.

ДНК людей и обезьян схожи на 90%, что делает животных наиболее подходящими кандидатами на проведение тестов. При этом чаще всего в испытаниях участвуют яванские макаки и макаки-резусы. На фоне общей нехватки обезьян их цена подскочила до $10 тыс. за особь, отмечают специалисты.

Потребность в новых подопытных возникла в связи с появлением новых штаммов Covid-19, которые делают уже созданные вакцины устаревшими. Медлаборатории США пытаются в экстренном порядке найти новые источники поставок обезьян в страну.

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