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вторник, 26 января 2021 11:09

О сексе должен предупредить за 24 час: суд запретил мужчине общаться с женшинами

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О сексе должен предупредить за 24 час: суд запретил мужчине общаться с женшинами
Англичанину запретили общение с женщинами. Фото: vidsebe.media

В Лондоне суд запретил 39-летнему Дину Дайеру контакты с женщинами. Мужчину обвиняли в нападениях сексуального характера с 21 года.

Если он захочет заняться сексом с женщиной, то должен сообщить ей и в полицию за 24 часа до самого процесса, пишет Daily Mail.

Судебные документы отмечают, что в 2005 году он изнасиловал женщину у нее дома, в 2011 году писал 14-летней девочке сообщения сексуального характера. В 2012-м Дайер цеплялся на вечеринке к девушкам и угрожал им изнасилованием. В его досье множество обвинений в нападениях, изнасилованиях.

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В результате, ему ограничили общение с женщинами. Но это не касается женщин-кондукторов, продавщиц в магазинах или супермаркетах, полицейских или женщин государственных служащих.

Если Дайер нарушит ограничения, его ждет заключение на 5 лет. Он может заниматься сексом с мужчинами без предупреждения полиции, ведь ограничения касаются только женщин.

Владельца модельного агентства МС2 Model Management 74-летнего Жан-Люка Брюнеля задержала французская полиция. Его обвиняют в изнасиловании и сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних, сексуальных домогательствах и торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации.

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