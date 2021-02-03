Ню-модель сменила памятный знак Лос-Анджелеса: самые горячие фото обнаженной активистки

Фото: JuliaRose_33

Американская ню-модель Джулия Роуз получила популярность в сети благодаря обнаженным снимкам и пикантным видео.

Девушка делится откровенностями в Twitter и Instagram.

Однако наибольшую узнаваемость модель получила 1 февраля 2021года, когда изменила культовый памятный знак в Лос-Анджелесе с Hollywood на Hollyboob.

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Девушку и 5 ее друзей задержала полиция, но позже отпустила с предупреждением.

По словам Роуз, они хотели обратить внимание людей на проблемы рака молочной железы.

Gazeta.ua сделала подборку самых горячих фото обнаженной активистки.

На Голливудских холмах в Лос-Анджелесе 6 человек изменили памятный знак Hollywood на Hollyboob – "святая грудь".