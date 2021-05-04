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Нуланд прибудет вместе с Блинкеном в Украину

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Нуланд прибудет вместе с Блинкеном в Украину
Нуланд будет сопровождать Блинкена во время его европейского турне. Фото: Reuters

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд будет сопровождать главу Госдепартамента США Энтони Блинкена во время визита в Украину. Блинкен планирует встретиться с украинским государственным руководством на этой неделе.

Об этом официально сообщает Госдепартамент США, как пишет Укринформ.

"Заместитель госсекретаря США (Виктория) Нуланд посетит Лондон (Великобритания), а также Киев (Украина) в период с 4 по 6 мая 2021 года", - отмечают в официальном сообщении.

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Нуланд будет сопровождать Блинкена во время его европейского турне.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен приедет с официальным визитом в Украину 5-6 мая. В Киеве он планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, другими официальными лицами и представителями украинского гражданского общества.

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