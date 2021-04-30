Нуланд назначили заместителем главы Госдепа

Нуланд избрали заместителем председателя Госдепа. Фото: Reuters

Сенат США проголосовал за утверждение Виктории Нуланд на пост заместителя главы Госдепа по политическим вопросам.

"Я в восторге от того, что Виктория Нуланд была утверждена на посту заместителя госсекретаря по политическим вопросам. Ее глубокий опыт во всех сферах деятельности будет очень важен для меня и Департамента по мере того, как мы продвигаемся вперед с внешней политикой, полезной для американского народа", — заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, сообщают СМИ.

Должность Нуланд является третьей по важности в Госдепе США после госсекретаря и первого заместителя госсекретаря.

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Нуланд работала при пяти президентах США и девяти государственных секретарях Демократической и Республиканской партий. Она была официальной представительницей Государственного департамента США в 2011—2013 годах, а позже — помощницей госсекретаря США по делам Европы и Евразии.