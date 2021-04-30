Нуланд назначили заместителем главы Госдепа

 
Ексклюзивы
1/5
Россия станет страной третьего мира - волонтер
Россия станет страной третьего мира - волонтер
Просмотров: 630
Куда поехать вдвоем на майские праздники: топ-10 фантастических мест за малые деньги
Куда поехать вдвоем на майские праздники: топ-10 фантастических мест за малые деньги
Просмотров: 441
Кадровые изменения в энергетике связали с переговорами Зеленского и Путина
Кадровые изменения в энергетике связали с переговорами Зеленского и Путина
Просмотров: 711
Депутаты начали противостояние с украинскими историками
Депутаты начали противостояние с украинскими историками
Просмотров: 684
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Просмотров: 297
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Просмотров: 1008
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 405
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Просмотров: 414
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Просмотров: 261
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Просмотров: 774
Фото
Все фото
6
5
6
4
3
Экс-солистка &quot;Тату&quot; подалась в депутаты Госдумы РФ
Экс-солистка "Тату" подалась в депутаты Госдумы РФ
ФБР проводит обыски у экс-адвоката Трампа в рамках дела об Украине
ФБР проводит обыски у экс-адвоката Трампа в рамках дела об Украине
В Беларуси массово жгли портреты Путина
В Беларуси массово жгли портреты Путина
&quot;Погребальные костры горят круглосуточно&quot; - в Индии за три дня миллион инфицированных
"Погребальные костры горят круглосуточно" - в Индии за три дня миллион инфицированных
Bloomberg составил рейтинг стран, которые лучше всех справляются с коронавирусом
Bloomberg составил рейтинг стран, которые лучше всех справляются с коронавирусом
Видео
Все видео
Мужчины прокатили в лифте жилого дома лошадь: курьезное видео
Мужчины прокатили в лифте жилого дома лошадь: курьезное видео
Для судей с Covid-19 забронировали роскошный отель
Для судей с Covid-19 забронировали роскошный отель
Тигр набросился на машину и разбил окно
Тигр набросился на машину и разбил окно
Гончаренко запретили выступать в ПАСЕ из-за доноса делегата из России
Гончаренко запретили выступать в ПАСЕ из-за доноса делегата из России
Китайским СМИ запретили писать о победительнице "Оскара" этого года
Китайским СМИ запретили писать о победительнице "Оскара" этого года
Интервью
1/5
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Просмотров: 297
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Просмотров: 1008
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 405
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Просмотров: 414
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Просмотров: 1341
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 апреля 2021
Просмотров: 405
Джміль
Колись я думав, що джміль — то чоловік бджоли. На це прямо й очевидно вказувало багато що. От, наприклад, явна спорідненість і співзвучність у ...
пятница, 30 апреля 2021 06:33

Нуланд назначили заместителем главы Госдепа

  Комментировать
Нуланд назначили заместителем главы Госдепа
Нуланд избрали заместителем председателя Госдепа. Фото: Reuters

Сенат США проголосовал за утверждение Виктории Нуланд на пост заместителя главы Госдепа по политическим вопросам.

"Я в восторге от того, что Виктория Нуланд была утверждена на посту заместителя госсекретаря по политическим вопросам. Ее глубокий опыт во всех сферах деятельности будет очень важен для меня и Департамента по мере того, как мы продвигаемся вперед с внешней политикой, полезной для американского народа", — заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, сообщают СМИ.

Должность Нуланд является третьей по важности в Госдепе США после госсекретаря и первого заместителя госсекретаря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава Госдепа на следующей неделе приедет в Украину

Нуланд работала при пяти президентах США и девяти государственных секретарях Демократической и Республиканской партий. Она была официальной представительницей Государственного департамента США в 2011—2013 годах, а позже — помощницей госсекретаря США по делам Европы и Евразии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нуланд назначили заместителем главы Госдепа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
апреля

Адольфа Гитлера хоронили 6 раз

Самое читаемое
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото Просмотров: 46336
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
7
 Просмотров: 10503
Страстная пятница: чего нельзя делать в этот день
Страстная пятница: чего нельзя делать в этот день Просмотров: 7191
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
 Просмотров: 7110
Русский блогер погиб в прямом эфире во время неудачного трюка
Русский блогер погиб в прямом эфире во время неудачного трюка Просмотров: 4707
Мир
Десятки человек погибли на празднике в давке
Десятки человек погибли на празднике в давке Просмотров: 189
Глава Госдепа на следующей неделе приедет в Украину
Глава Госдепа на следующей неделе приедет в Украину Просмотров: 36
ВОЗ не советует быстро отменять карантин
ВОЗ не советует быстро отменять карантин Просмотров: 27
В РФ распускают штабы Навального
В РФ распускают штабы Навального Просмотров: 63
Изготовили крупнейшую в истории золотую монету
Изготовили крупнейшую в истории золотую монету Просмотров: 216
Больше всего комментируют
16
Летом газ для населения не подешевеет
6
Чауса держат на территории ГУР. За его похищение могут сесть и Ермак, и Зеленский - экс-замглавы СБУ Нескоромный
4
Путин ответил Зеленскому на предложение встретиться в Ватикане
4
Власти открыли распродажу земли иностранцам. Защитить Украину может только референдум - Тимошенко
2
СМИ узнали, где Украина предложит Путину провести переговоры
Голосов: 560
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть