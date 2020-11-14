Новый суточный рекорд: сколько человек заразились Covid-19 в мире

За сутки в мире обнаружили рекордное количество случаев инфицирования Covid-19. Фото: pexels.com

За минувшие сутки в мире зафиксировали рекордное количество больных коронавирусом - 656 тыс. случаев инфицирования. Больше всего диагностировали в США - 183,5 тыс.

В Индии обнаружили 45 тыс. больных, в Италии - почти 41 тыс., в Бразилии - около 36 тыс., в Великобритании - 27 тыс.

Польша за суточной заболеваемостью поднялась на 6 место среди других стран. Там зарегистрировали 24 тыс. случаев. Также в первой десятке оказались Франция, Германия, Россия и Испания.

За сутки умерли 9945 больных коронавирусом.

Украина по числу новых случаев занимает 12 место в мире, по количеству жертв - 16-ю.

В целом на Covid-19 болеют 14,9 млн человек, вылечились - 37,5 млн, умерли - 1,3 млн.

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За сутки 13 ноября в Украине зарегистрировали 12 524 новых случая инфицирования коронавирусом. Это наибольшее количество с начала пандемии. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.