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Новый посол Украины в ООН напомнил Совету Безопасности о еще оккупированом Крыму

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Новый посол Украины в ООН напомнил Совету Безопасности о еще оккупированом Крыму
Новый посол Украины в ООН Сергей Кислица. Фото: 24tv.ua

Новоназначенный представитель Украины в ООН Сергей Кислица принял участие в общих дебатах о соблюдении устава Организации. Он сразу же напомнил Организации Объединенных Наций и России о еще оккупированом Крыму.

"Кто бы что ни говорил, но временная оккупация и аннексия полуострова Крым является грубейшим нарушением устава ООН и останется таким в учебниках по истории", - сообщает представительство Украины при ООН.

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Он также отметил, что война на Востоке Украины за последние шесть лет унесла жизни 14 тысяч человек. Получили ранения еще 30 тыс, а миллионы людей стали вынужденными переселенцами.

"Я твердо убежден в незаменимый роли, которую Совет Безопасности может и должен сыграть в реализации первоочередной цели - поддержания международного мира и безопасности, а также в привлечении к ответственности виновных в нарушении международного права", - заявил Сергей Кислица.

Сергей Кислица - заместитель министра иностранных дел Украины с 2014 года. Работает в структуре МИД Украины с 1992 года. За это время работал в различных дипломатических представительств Украины.

Был советник посольства Украины в США, членом делегации Украины на Генассамблее ООН, членом комитета Совета Европы, был представителем Украины в исполнительном совете ЮНЕСКО, помощником миссии Украины при НАТО.

В декабря 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский назначил дипломата представителем Украины при Организации Объединенных Наций.

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