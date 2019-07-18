Новый Европарламент рассматривает резолюцию по поводу пленников Кремля - ​​онлайн

Продолжается заседание нового Европарламента. Фото: Радио Свобода.

Новоизбранный Европейский парламент рассматривает резолюцию относительно украинских политзаключенных России.

Сейчас проходят дебаты. Голосование состоится около 13:00 по киевскому времени, передал представитель Украины в ЕС Николай Точицкий в Facebook.

"Чрезвычайно важно, что вновь избранные евродепутаты, только начав свою работу, выделяют освобождения украинских пленников Кремля среди первоочередных вопросов в повестке дня одной из ключевых институтов ЕС", - отметил Точицкий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Чтобы создать давление на Зеленского и навредить предвыборным перспективам" - Волкер о продлении ареста морякам

Он добавил, что в последние годы Европейский парламент был "мощным двигателем поддержки Украины в Брюсселе".

Трехсторонняя контактная группа во время очередного заседания в Минске договорились об обмене пленными и новом перемирии на Донбассе. Как отмечается, переговоры продолжались рекордно долго - 6 ч. подряд. В итоге стороны договорились о перемирии, которое должно начаться в ночь на воскресенье, 21 июля, с 0:00, и обмен пленными.