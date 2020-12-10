Новые солдаты будут с имплантатами стрессоустойчивости

Министр обороны Франции Флоренс Парли / Reuters

Улучшенные солдаты в армии стали на шаг ближе к реальности во Франции - комитет по военной этике страны дал добро на исследования новых технологий для военных.

В отчете, опубликованном для общественности, комитет заявил, что важно не препятствовать исследованиям улучшения солдат. Об этом пишет The Independent.

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Потенциальные области, которые следует изучить, включают имплантаты, которые увеличивают мозговые способности солдат и делают их невосприимчивыми к стрессу. Также рассматривают препараты для повышения психологической устойчивости военнослужащих в случае плена.

В докладе комитета говорится, что без проведения исследований в области таких технологий, французские войска окажутся в невыгодном положении по сравнению с вооруженными силами других развитых стран.

Однако, комитет разработал этические рамки гипотетических вмешательств, заявив, что они не должны ставить под угрозу человечность солдат и их способность вновь интегрироваться в гражданскую жизнь.

Министр обороны Франции Флоренс Парли сказала, что модификации - часть планов реорганизации армии. Ее слова прозвучали вскоре после того, как директор национальной разведки США Джон Рэтклифф обвинил Китай, что тот учит солдат перспектив биологически расширенных возможностей для военных.