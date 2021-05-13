Норвегия отказалась от вакцины AstraZeneca - чому

Норвегия отказалась от AstraZeneca. Фото: Reuters

Норвегия отказалась от вакцинации препаратом AstraZeneca из-за серьезных побочных реакций, хотя они проявляются редко.

Об этом говорится на сайте министерства здравоохранения Норвегии.

Однако использование вакцины Johnson & Johnson решили не останавливать. Препарат будут предлагать тем, кто добровольно захочет прививки.

Норвегия приостановила использование AstraZeneca еще 11 марта на фоне аналогичных решений других стран. Теперь от этого препарата решили вообще отказаться.

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Правительство приняло решение после соответствующей рекомендации со стороны Национального института общественного здоровья. Сейчас Норвегия планирует отдать остальные вакцин AstraZeneca другим странам.

"Редкие, но серьезные побочные эффекты, которые мы наблюдали в Норвегии, указывают на то, что риск перевешивает пользу", - прокомментировал министр здравоохранения Бент Хойей.

Группы ученых из Германии и Норвегии занялись вопросом вероятной связи прививок и тромбоза. Они независимо друг от друга заявили, что тромбоз у вакцинированных AstraZeneca может повлечь сильную иммунную реакцию. Также они сообщили, что эти случаи редки, а тромбоз можно вылечить.

Словакия приостановила вакцинацию населения от коронавируса препаратом AstraZeneca после смерти пациента от тромбоза.