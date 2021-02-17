Норвегия ослабляет карантин

Правительство Норвегии с 18 февраля отменяет дополнительные карантинные ограничения, введенные для столичного региона.

Муниципалитеты теперь лучше ориентируются в ситуации, поэтому правительственные ограничения не являются необходимыми, пояснил министр здравоохранения Норвегии Бент Хое, пишет сообщает Reuters.

В дальнейшем местные власти будут решать, продолжать ли ограничения. Таким образом именно от нее будет зависеть, откроются снова магазины в торговых центрах и будут ли подавать в ресторанах алкоголь.

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В январе в Осло и его окрестностях зафиксирована вспышка "британского" штамма коронавируса, повлекшая введение строгих карантинных мероприятий, в частности закрытия всех второстепенных торговых заведений - впервые с начала пандемии.

В мире выявлено 109,996,642 случая Covid-19, в частности 2,427,528 летальных, выздоровели 84,790,016 человек.