Номинантку на Нобелевскую премию мира приговорили к 5 годам тюрьмы

Правозащитница Луджайн аль-Хатлул / Getty Images

Одну из ведущих борцов за права саудовских женщин приговорили к 5 годам и 8 месяцам тюрьмы по обвинению в попытке повредить национальной безопасности Саудовской Аравии.

Правозащитница Луджайн аль-Хатлул, которая выступала за право женщин водить авто, сидит за решеткой с момента ареста в мае 2018-го. Об этом пишет The Independent.

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Теперь специализированный уголовный суд в столице Эр-Рияде признал 31-летнюю правозащитницу виновной. Семья Хатлул заявляет, что планирует обжаловать приговор.

Номинантка на Нобелевскую премию мира заявила, что ее пытали в тюрьме, хотя Эр-Рияд опровергает эти утверждения.

Журнал Time назвал Хатлул одной из 100 самых влиятельных людей в 2019-м. Она много лет с другими активистами мирно проводила кампании за предоставление женщинам права управлять автомобилем.

Выпускницу Университета Британской Колумбии ранее несколько раз арестовывали за вождение автом в этой крайне консервативной стране.

Хатлул недавно объявила голодовку из-за условий содержания в тюрьме. Ее арестовали с 10 другими активистами за права женщин в Саудовской Аравии в мае 2018-го - за несколько недель до того, как в королевстве позволили женщинам управлять автомобилем.