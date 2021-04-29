Номера для самоизоляциии стоят в три раза дороже обычных

Люди занимаются йогой под куполами в Hotel X в Торонто ФОТО: Getty Images

В Канаде номера в отелях, где люди должны находиться трое суток после возвращения из других стран, стоят в три-четыре раза дороже обычных.

После возвращения из других стран канадцы обязаны две недели находиться в изоляции. Если пересекают границу с США пешком или на машине, могут сразу ехать домой, где будут в изоляции. Если прилетают самолетом, должны сначала трое суток прожить в специальном номере сертифицированного отеля. Цена стандартного номера - до $150-200 в сутки. Такого же, но предназначенного для изоляции - $600. Деньги за отмену брони не возвращают.

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"Такой номер часто стоит свободный, а это убытки. К тому же каждый раз его надо обрабатывать дополнительно. Не скажу, что другие номера не обеззараживают, но к этим особое внимание. В номере может жить пара, если они приехали вместе. Три дня обойдутся в 2 тысячи, но это все равно дешевле, чем лететь в США и переходить границу", - объясняет Gazeta.ua менеджер Аманда Реви из Ванкувера.

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