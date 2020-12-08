Nokia возглавит развитие сотовых сетей 6G в Европе

Nokia планирует внедрить 6G. Фото: focus.ua

Финская компания Nokia стала во главе разработки сети беспроводной связи 6G для Европейского Союза.

Проект получил название Hexa-X и стартует 1 января 2021, сообщил Bloomberg.

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Шведская компания Ericsson, немецкая Siemens, американская Intel, французский оператор связи Orange и испанская Telefonica, а также университеты Турина, Дрезден, Мадрид, Пизы согласились работать с Nokia над проектом. Разработка 6G запущена при поддержке ЕС. Финансирование предоставит также Европа.

Nokia планирует полностью разработать Hexa-X до 2030 года.

В Евросоюзе пока что массово не работает даже 5G. Внедрение сети 5-го поколения только началось - всего около 100 операторов по всему миру предлагают 5G. При этом он работает в ограниченных регионах.

Совет Европейского Союза утвердил санкции за нарушение прав человека.