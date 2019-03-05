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вторник, 05 марта 2019 13:57

Нобелевская премия в этом году станет уникальной

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Нобелевская премия в этом году станет уникальной
В этом году будут две Нобелевские премии Фото: vesti.dp.ua

Нобелевская премия в этом году станет уникальной, так как на ней назовут победителей по литературе сразу за два года – за 2018 и 2019.

"В этом году будут две Нобелевские премии, как мы и надеялись", — сообщил постоянный секретарь Шведской королевской академии наук Андерс Ульссон в интервью газете Dagens Nyheter.

Соглашение было заключено на встрече с правлением Нобелевского фонда. Премий по традиции вручат 10 декабря, в день памяти основателя премии Альфреда Нобеля.

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В прошлом году Нобелевскую премию по литературе не вручали на фоне секс-скандала вокруг фотографа и режиссера Жан-Клода Арно, которого 18 женщин обвинили в домогательствах. Он и его супруга-поэтессы Катарина Фростенсон являются членами академии.

Кроме того, оказалось, что некоторые академики, включая Арно, разглашали имя будущего лауреата до официального объявления.

Скандал привел к отставке ряда "академиков", включая Фростенсон, и постоянного секретаря Сары Даниус.

В 2018 году впервые состоялась церемония вручения "альтернативного Нобеля" по литературе. Премию получила французская писательница гваделупского происхождения Мариз Конде за за роман "Я, Титуба: Салемские ведьма".

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