"Никогда не слышала таких криков": кошка застряла в ловушке

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Англичанка Джоди Баррат спасла из соседского сада кошку, которая попала в ловушку для животных, запрещенную более 50 лет назад.

"Джин-ловушка" - механическое устройство, которым ловили преимущественно зайцев за лапу или голову. Железные челюсти запретили в Англии и Уэльсе в 1958 году, а в Шотландии в 1971 году, сообщает metro.co.uk.

Женщина проснулась в субботу в 7:00 от пронзительного крика снаружи. Пошла на звук и обнаружила молодого кота черепахового окраса. Животное застряло на крыше соседского дома.

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"Никогда не слышала ничего подобного на эти крики. Я была шокирована увиденным. Кошка прошла путь из сада на крышу с этой ловушкой на лапе. Такое мог установить только человек, который люто ненавидит животных", - говорит женщина.

После инцидента животное увезли к ветеринару. У него перебита кость, лапу удалось спасти от ампутации. Оказалось, что кошку также обстреляли из пневматического ружья. Джоди заботится о ней, назвали Вайолет. Организация по защите животных и полиция расследует это дело.

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