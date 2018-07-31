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вторник, 31 июля 2018 13:32

"Никогда не слышала таких криков": кошка застряла в ловушке
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Кошку Вайолет нашли с перебитой лапой в ловушке запрещенной законом
Фото: Swns
Кошку Вайолет нашли с перебитой лапой в ловушке запрещенной законом
Кошку Вайолет нашли с перебитой лапой в ловушке запрещенной законом
Теперь кошкой занимаются ветеринары и Джоди, которая ее нашла

Англичанка Джоди Баррат спасла из соседского сада кошку, которая попала в ловушку для животных, запрещенную более 50 лет назад.

"Джин-ловушка" - механическое устройство, которым ловили преимущественно зайцев за лапу или голову. Железные челюсти запретили в Англии и Уэльсе в 1958 году, а в Шотландии в 1971 году, сообщает metro.co.uk.

Женщина проснулась в субботу в 7:00 от пронзительного крика снаружи. Пошла на звук и обнаружила молодого кота черепахового окраса. Животное застряло на крыше соседского дома.

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"Никогда не слышала ничего подобного на эти крики. Я была шокирована увиденным. Кошка прошла путь из сада на крышу с этой ловушкой на лапе. Такое мог установить только человек, который люто ненавидит животных", - говорит женщина.

После инцидента животное увезли к ветеринару. У него перебита кость, лапу удалось спасти от ампутации. Оказалось, что кошку также обстреляли из пневматического ружья. Джоди заботится о ней, назвали Вайолет. Организация по защите животных и полиция расследует это дело.

Майк Уилсон вместе со своей девушкой Меган Ханниман помогают похудеть своей 15-килограммовой кошке Бронсон. Ее взяли в приюте три месяца назад. Предполагают, что хозяин был человеком почтенного возраста и просто згудовував коту остатки со стола.

Пара взялась за изменение рациона и добавила физических упражнений кошки.

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