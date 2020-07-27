Ни один житель итальянского острова не заразился Covid-19: врачи пытаются разгадать загадку

В Италии обнаружили остров, где нет больных коронавирусом. Фото: 100dorog.ru

На итальянском острове Джильо ни один из местных жителей не заразился коронавирусом, несмотря на контакты с инфицированными.

Это обнаружила ученый-маммолог из Университета Милана Паола Мути, сообщает Daily Mail.

Первой заболел коронавирусом на Джильо 60-летний мужчина, который приехал на остров в феврале. Он посетил похороны родственника и, по словам Мути, постоянно кашлял. В тот же день вернулся на пароме на материк и за три недели умер в больнице.

Чуть позже, 5 марта, на остров прибыли еще 3 инфицированные лица. Один из них - немец, который несколько дней общался с друзьями из Джильо, в том числе и в местах общественного питания. Через несколько недель из-за сильного кашля его обследовали и обнаружили коронавирус. Мужчина самоизолировался в доме на острове.

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Были и другие известные случаи, в том числе островитянин, который жил в Австралии 2 года, а затем в середине марта вернулся в Джильо во время карантина, чтобы увидеться с родителями. По словам Мути, через 3 дня после прибытия на Джильо у него развилась умеренная температура. Он самоизолировался в доме своих родителей.

Однако, никто из местных жителей так и не заболел. Из около 800 жителей острова 723 человека согласились сдать тест на наличие антител. Их обнаружили только в одной пожилого человека, прибывшая на том же пароме, что гость из Германии.

Армандо Скиафино, единственный врач острова уже на протяжении 40 лет, выразил обеспокоенность по поводу потенциальной вспышки коронавируса. По его словам, каждый раз, когда появляется обычная детская болезнь, такая как скарлатина, корь или ветряная оспа, за несколько дней заражаются практически все на острове.

Заинтригована тем, почему коренное население острова не болело, Мути не дошло никаких выводов. Она сказала, что планирует записать свое исследование для дальнейшей публикации.

В связи с ускорением пандемии коронавируса во Всемирной организации здравоохранения экстренно созывают комиссию. На сегодня в мире зафиксировали уже почти 16 млн больных. Количество смертей при этом превысило 640 тыс. человек.