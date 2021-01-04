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понедельник, 04 января 2021 11:01

Незаконные поселенцы угрожают убить археолога

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Незаконные поселенцы угрожают убить археолога
Одна из пирамид Караля / Wikipedia

В Перу всемирно известную археологиню, которая раскапывает самый древний город обеих Америк, угрожают убить люди, которые незаконно поселились на месте нынешних раскопок 50 лет назад.

Незаконные поселенцы вторглись на раскопки и угрожали убить Рут Шейди - знаменитую перуанской археологиню, которая открыла цивилизацию, которой около 5000 лет. Об этом пишет The Guardian.

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Сначала Рут и ее работникам угрожали через телефонные звонки и сообщения в разгар коронавируса в Перу. Незаконные поселенцы или сквоттеры отреагировали так на сообщение археологов в полицию и прокуратуру о необходимости выселить сквоттеров с территории древних руин города Караль.

"Они звонили нашем юристу и говорили, если продолжит защищать меня, то убьют его вместе со мной, и похоронят нас на 5 м под землей. Затем убили нашу собаку в качестве предупреждения. Отравили ее", - сказала 73-летняя Шейди.

Это не первый раз Шейди угрожают или нападают. В 2003-м ее ранили в грудь во время нападения на археологический комплекс площадью 626 га, который был объявлен объектом наследия ЮНЕСКО в 2009 году, и взят под охрану государства.

После 9 нападений на раскопки города Караль за период пандемии Шейди и ее команда не раз просили власти вмешаться. В июле сквоттеры, используя тяжелый экскаватор, снесли глинобитные стены и разрыли землю, уничтожая древнюю керамику, гробницы с мумиями, тканями и домашними останками, прежде чем полиция и работники смогли их остановить. Теперь полицейское авто патрулирует место раскопок днем ​​и ночью, но полиция ничего не сделала, чтобы наказать или выгнать нападающих.

Сквоттеры считают, что территория раскопок принадлежит им, одной большой семьи, и утверждают, что землю им дали в 1970-х во время спорной аграрной реформы, которую провела тогдашняя левая военная диктатура. Шейди отрицает, утверждая, что у них нет никакого права на землю, владельцем которой является государство.

Цены на землю вблизи раскопок выросли с примерно $5 тыс. за га до $50 тыс. за га, потому что люди спешат купить участки вокруг престижной достопримечательности. Шейди, которая входит в список 100 самых влиятельных женщин мира, по версии BBC за 2020 год, впервые посетила Караль в 1978-м. В 1994-м обнаружила древний город и начала раскопки. Нашла самый старый центр цивилизации обеих Америк, который ЮНЕСКО описывает как исключительно хорошо сохранившийся со сложным архитектурным дизайном, монументальными каменными и земляными платформами, круговыми дворами. Материал зданий датированный примерно 2627 годом до н.э.

Караль принадлежит к культуре Норте-Чико. Был заселен в период примерно с 2700-го по 2000-ый год до н. е. и занимал площадь более 60 га. Расположен на пустынной террасе над зеленой долиной реки Супе. Имел население около 3000 жителей. Большой комплекс зданий включает 6 пирамид вокруг площади, остатки амфитеатра и жилые районы элиты. В Карали есть Пирамида-Майор - здание на платформе размером почти 4 футбольных поля и высотой 18 м. Караль был большим мегаполисом примерно в эпоху, когда возвели крупнейшие египетские пирамиды. Стал моделью городского дизайна для всех андских цивилизаций, а его изучение может ответить на вопрос основания и развития первых андских городов.

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