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четверг, 29 июля 2021 05:10

Netflix требует от актеров Covid-вакцинации

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Netflix требует от актеров Covid-вакцинации
Актеров в США обяжут вакцинироваться. Фото: Reuters

Актеров, которые снимаются в США, обяжут вакцинироваться от коронавируса. Об этом объявила продюсерская компания Netflix на фоне стремительного распространения нового штамма "Дельта". Netflix ввела такие меры первой в Голливуде.

Также вакцинацию будут требовать от сотрудников, контактирующих со звездами на съемочной площадке, сообщает Deadline Hollywood.

Для людей, которые не могут получить прививку по медицинским, религиозным или возрастным причинам, сделают исключение. Вакцинация не будет обязательной для участников сериалов и фильмов, которые уже находятся в производстве.

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Ранее американская корпорация Facebook в среду, 28 июля, заявила о том, что ее сотрудники из США не смогут вернуться в офисы без вакцинации от Covid-19. С подобным заявлением также выступили в Google.

В мире диагностировали более 444 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего заболевших выявили в США, Иране и Индии.

В Европе по приросту болезни лидируют Великобритания, Россия и Испания, свидетельствуют данные Worldometers. Украина по количеству новых заражений находится на 88-м месте в мире. Среди стран Европы она на 19-м месте.

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