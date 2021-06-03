Нетаньяху может потерять власть

Оппозиция сформировала коалицию без партии Нетаньяху. Фото: Reuters Фото: Reuters

Израильские оппозиционные партии договорились о формировании нового коалиционного правительства, в котором не будет партии действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

На посту премьер-министра Нетаньяху может заменить один из лидеров альянса правых партий Израиля "Ямина" Нафтали Беннет, пишут The Times of Israel и BBC.

Беннет будет главой правительства в течение двух лет, а после этого его заменит лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид, который будет занимать должность премьер министра еще два года.

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Теперь состав нового коалиционного правительства должен утвердить Ксенет: это должно произойти в течение примерно десяти дней. Если же коалиции не удастся заручиться поддержкой большинства в 120-местном парламенте, существует риск того, что стране придется идти на выборы в пятый раз за два года.

Парламентские выборы в Израиле - уже четвертые за два последних года - состоялись 23 марта. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, занимавший этот пост в течение последних 12 лет, может потерять власть. Он покинет свой пост, когда новое правительство будет приведено к присяге. Ожидается, что это произойдет 14 июня. СМИ также сообщают, что Нетаньяху может использовать это время для того, чтобы попытаться убедить депутатов голосовать против правительства.