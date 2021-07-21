Несправедливо осужденный 20 лет провел в тюрьме

Перри по освобождении сказал, что никогда не сдавался в попытках доказать свою невиновность / GBI

Мужчина в США, который провел 20 лет за решеткой после того, как был осужден за убийство пары из церковного класса по изучению Библии, реабилитирован.

Судья снял все обвинения с 59-летнего Денниса Перри. Прокуроры объявили, что недавно обнаруженные доказательства ДНК из образца волос показали, что он мог быть оправдан, если бы эти доказательства были доступны во время суда над ним в 2003 году. Об этом пишет Independent.

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Перри получил два пожизненных заключения за убийство Гарольда и Тельмы Суэйн в 1985 году в штате Джорджии. Его арестовали в 2000-м. Он был осужден на основании показаний матери его бывшей девушки. Она сообщила, что Перри сказал ей, что планировал убить Гарольда Суэйна. Штат не сообщил адвокатам защиты, что женщине также выплатили $12 тыс. в качестве вознаграждения за ее показания.

"Это заняло много времени, но я никогда не сдавался. Я знал, что, в конце концов, правду увидят. Я благодарен всем, кто способствовал, чтоб правду раскрыли. Эти обвинения нависали над моей головой более 20 лет, и это большое облегчение, что наконец-то мне не нужно беспокоиться, что меня обвиняют в таких ужасных вещах", - сказал Перри после того, как вышел.

Федеральный стандарт компенсации для неправомерно осужденных в США составляет минимум $50 тыс. за год лишения свободы плюс дополнительная сумма за каждый год, проведенный в камере смертников.

Доказательства ДНК включали два волоса, застрявшие в петлях очков, найденных на месте убийства. В феврале 2020 года частные следователи, работающие на Перри, получили образец волос у матери другого подозреваемого по делу, которому так и не предъявили обвинения. Тесты показали, что ДНК волос не соответствовал Перри, и он был осужден на основании косвенных доказательств.

В Украине пожизненно заключены 1541 человека. Для них есть только два варианта освобождения: по состоянию здоровья и президентское помилование. По этому показателю Украина лидер в Европе и входит в первую пятерку стран мира.