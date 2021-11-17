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Несмотря на критику, Меркель снова созвонилась с Лукашенко

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Несмотря на критику, Меркель снова созвонилась с Лукашенко
Беженцы на белорусско-польской границе. Фото: belta.by

В среду, 17 ноября, канцлер Германии Ангела Меркель второй раз за три дня поговорила с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко, пишет БЕЛТА. В офисе Меркель разговор пока не подтвердили.

Сегодняшний разговор также касался ситуации на границе Беларуси со странами Евросоюза.

"Подробно обсудив проблему беженцев, стороны пришли к определенному пониманию, как действовать и двигаться дальше в решении вопросов", - сообщила пресс-служба белорусского диктатора.

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Лукашенко и Меркель договорились о том, что "проблему вынесут на уровень Беларуси и ЕС, при этом соответствующие должностные лица, которых определят от обеих сторон, немедленно начнут переговоры с целью решения имеющихся проблем".

"В этом же контексте будет решаться пожелание беженцев попасть в Германию", - добавили в пресс-службе.

Меркель также передала Лукашенко прошение главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен об обязательном участии в процессе международных организаций, занимающихся проблематикой беженцев и мигрантов.

Стороны снова договорились поддерживать дальнейшие контакты относительно ситуации с миграционным кризисом.

15 ноября состоялся прошлый телефонный разговор Ангелы Меркель с Александром Лукашенко. Касался он ситуация с мигрантами на границе Евросоюза и Беларуси. По информации пресс-службы Лукашенко, говорили почти 1 час.

Это был первый разговор лидера одной из европейских стран с Лукашенко после президентских выборов в августе 2020 года.

В Германии, а также в Эстонии и Польше критикуют Меркель за телефонный разговор с Лукашенко. Критики говорят, что этот разговор стал фактически признанием легитимности Лукашенко, чего и добивался диктатор.

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Дата
17
ноября

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