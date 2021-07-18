Непогода в Индии унесла десятки жизней

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Проливные дожди в одном из крупнейших городов Индии - Мумбаи - привели к обрушению нескольких зданий, из-за стихии погиб по меньшей мере 21 человек. Об этом сообщает Синьхуа.

В службе по борьбе со стихийными бедствиями при мэрии Мумбаи заявили, что в воскресенье в пригороде под тяжестью поваленного дерева рухнул дом, в результате погибли по меньшей мере 12 человек.

"Другое обрушение здания привело к смерти как минимум троих жителей, еще несколько человек оказались под завалами", - говорится в сообщении.

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Кроме того, ливни вызвали подтопления в городе, добавляет Синьхуа. В некоторых районах было прервано электроснабжение, частично приостановлено железнодорожное сообщение.

В Западной Германии бушуют мощные наводнения. От циклона "Бернд" пострадали земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Больше всего досталось районам Арвайлер в Рейнланд-Пфальце и Еускирхен в Северном Рейне-Вестфалии. Более 200 тыс. человек находятся в эпицентре циклона. Они остались без электроэнергии. Движение транспорта парализовано.